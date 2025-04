Saranno due i grandi ex della partita tra Bayern Monaco e Inter, entrambi sul fronte nerazzurro: sarà un match speciale per Benjamin Pavard, che ha indossato la maglia dei bavaresi tra il 2019 e il 2023, segnando 12 gol in 163 presenze e vincendo quattro volte la Bundesliga oltre ad una Champions League, una DFB-Pokal, una Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per club FIFA nel 2020. Pavard ha anche trascorso tre stagioni allo Stoccarda tra il 2016 e il 2019.

Esperienza più breve invece per Yann Sommer, che ha firmato per il Bayern nel gennaio 2023 dopo otto stagioni e mezza con il Borussia Mönchengladbach per prendere il posto di Manuel Neuer infortunatosi gravemente, collezionando 25 presenze e vincendo la Bundesliga.