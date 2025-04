L'Inter non dimentica la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace e la promuove con la terza edizione di 'We Are Sport', un evento dedicato all'inclusione di tutte le disabilità nel mondo del calcio.

Per tutta la mattinata di sabato 29 marzo i campi del KONAMI Youth Development Centre "sono stati animati da un susseguirsi di partite di diverse specialità di calcio per ogni abilità - racconta il club in una nota ufficiale -. L’obiettivo dell’iniziativa è di dare visibilità alle varie discipline, accomunate dall’inestimabile valore dello sport come strumento di affermazione del sé e di inclusione sociale. L’evento ha visto la partecipazione di diverse associazioni del terzo settore, tra cui la Bebe Vio Academy, con cui il Club e in particolare il Settore Giovanile mantengono una costante e proficua collaborazione e Real Eyes Sport, associazione di promozione dello sport per ciechi e ipovedenti guidata da Daniele Cassioli, che è tornata a Interello per questa speciale occasione".