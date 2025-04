Poco prima di scendere in campo per la partita contro il Cagliari, Sebastiano Esposito, parlando ai microfoni di DAZN, non nasconde il momento difficile che sta attraversando: "Vengo da un periodo dove non faccio gol e da prestazioni non buone. Ne sono consapevole: spero oggi possa esserci la svolta per migliorare sia a livello personale, sia come squadra".