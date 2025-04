Jacob Ondrejka, autore del gol del 2-2 tra Parma e Inter, ha parlato così ai microfoni di CBS Golazo. Di seguito le sue parole riportate dai colleghi di ParmaLive: "Sono molto contento, ho aiutato la squadra con un gol e ne sono felice. Abbiamo avuto tanta energia dai tifosi, ognuno di noi vuole rimanere in Serie A. Mi interessa solo questo, voglio aiutare la squadra a rimanere in A e non mi interessa dove gioco".