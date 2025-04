Domani sera, mentre l'Inter sarà in hotel a Monaco in vista dell'attesa sfida di Champions League contro il Bayern, il Napoli giocherà a Bologna e potrebbe tornare a un solo punto di distanza dai nerazzurri, fermati ieri sul 2-2 dal Parma in un momento cruciale della stagione. Il Corriere della Sera analizza la prestazione della squadra di Inzaghi e punta il dito sulle sostituzioni arrivate al Tardini.

Il quotidiano generalista sottolinea che "né Calhanoglu, né Dimarco, né Lautaro possono permettersi di giocare 90’ a tre giorni dalla Champions, è vero - si legge -. Ma toglierli al 65’, col Parma caricato dal gol appena segnato e dall’impatto furente dei neoentrati, manda fuorigiri l’Inter. Lasciandola a leccarsi le ferite e a guardarsi dentro. Con una gara ogni 72 ore non è la prima volta e forse non sarà l’ultima. L’importante è non scherzare troppo con il fuoco".