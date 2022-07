Jules Koundé, una volta superate le visite mediche di rito, sarà uno nuovo difensore del Barcellona. L'affare si è concluso nel giro di poche ore dopo che il club catalano ha fatto la sua irruzione sulla scena strappando clamorosamente il difensore francese dalle mani del Chelsea che ormai si stava preparando ad annunciarlo: "Il calcio non smette mai di sorprenderti - ha raccontato il ds degli andalusi Monchi ai canali ufficiali del club -. Quando giovedì tutto era chiuso sia col Chelsea che col giocatore, sono emersi dubbi non sulla qualità di Jules, ma sulla sua posizione all'interno della rosa. Tutto si è fermato e in quel momento è spuntato il Barcellona, ​​che ci ha contattato per la prima volta nella giornata di lunedì, questo è importante: sono arrivati i messaggi di Mateu Alemany in cui manifestava l'interessamento del club per il giocatore. Poi è stata avanzata un'offerta, inferiore a quella che avevamo in mente, ma - dopo averci lavorato con un notevole sforzo da parte del Barça - ​​abbiamo raggiunto una cifra che rappresenta la nostra cessone più importante per la somma di denaro e anche per il momento storico. Abbiamo dovuto negoziare in condizioni difficili perché dovevamo vendere per forza, avevamo la spada di Damocle sulla testa per i no che avevamo detto al suo trasferimento negli ultimi due anni".