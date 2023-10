Intervistato in esclusiva da Sportmediaset, Kalidou Koulibaly ha parlato della lotta scudetto, esprimendo parole di ottimismo nei confronti del suo (ormai ex) Napoli. E su Antonio Conte, entrato nelle orbite di mercato dei partenopei, aggiunge: "È un grande allenatore, lo conosco bene, mi ha sempre cercato nelle squadre in cui ha allenato. Lo stimo molto e lui lo sa, come stimo molto Garcia. Cambiare allenatore molto spesso non è la soluzione, spero che lascino ancora del tempo a Garcia".

Scudetto?

"Tutte le squadre si sono rinforzate. Milan, Inter e Juve stanno bene e penso che il Napoli possa tornare ai livelli dell'anno scorso. Il Napoli è la mia favorita, spero che vincano campionato e coppe. Il mio cuore sta con il Napoli".