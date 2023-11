Dopo la sonora sconfitta contro l'Inter e quella di misura con la Juventus, il Milan non è andato oltre il pareggio a Napoli. Motivo per cui, come ribadisce Stefano Pioli in conferenza stampa, "è normale che veniamo criticati e che io venga criticato se per tre partite il Milan non vince. Noi dobbiamo lavorare per migliorarci, perché su tre scontri diretti non ne abbiamo vinto nemmeno uno. Dobbiamo alzare il nostro livello".

Il tecnico rossonero dice poi la sua sulla questione calendari: "Noi allenatori non veniamo coinvolti nelle decisioni e, se lo fossimo, saremmo delle stessa idea. Noi torniamo spesso tardi delle trasferte e i rischi di infortuni aumentano, così come la diminuzione dello spettacolo".