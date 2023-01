>Intimidazioni e insulti ai danni del procuratore della FIGC Giuseppe Chinè, al presidente Gabriele Gravina e alla compagna si stanno diffondendo via social da parte dei sostenitori bianconeri dopo la penalizzazione di quindici punti inflitta alla Juventus. Francisca Ibarra, compagna del numero uno di Via Allegri, è finita nel mirino degli haters a causa di una falsa storia Instagram dove campeggiava un “-15” con il logo della società bianconera. Per tutti questi casi - da quanto si apprende - è in corso la segnalazione alle autorità competenti. Dalla Figc filtrano "sdegno per gli insulti e le minacce, e solidarietà ai destinatari di queste aggressioni social".