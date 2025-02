Immediata è arrivata la risposta del difensore della Juventus Federico Gatti alle parole del tecnico del Como Cesc Fabregas, che lo ha messo sul banco degli imputati per un tocco di mano in area bianconera non sanzionato con un calcio di rigore inequivocabile per l'allenatore dei lariani. Ai microfoni di Sky Sport, Gatti si difende così: " Non l'ho vista, ma mi fa strano che un allenatore che ha giocato ad alti livelli possa parlare così".

Dopo aver rivisto l'azione, Gatti prosegue: "Noi difensori siamo troppo penalizzati non si può fare nulla, se danno un rigore così smettiamo di giocare. Ho messo la mano sulla spalla del giocatore. Direi lo stesso anche se dovesse succedere dall’altra parte. L'errore è che lì danno. Rigore con Luperto contro il Cagliari? Avevo parlato con lui dopo partita e gli avevo detto le stesse cose".