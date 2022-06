Dalla prossima stagione, la 10 della Juve, ora senza padrone dopo l'addio di Paulo Dybala, potrebbe finire sulle spalle di Federico Chiesa. E' stato lo stesso attaccante ex Fiorentina a non escludere questa ipotesi parlando a margine dell'inaugurazione del nuovo hub educativo di Save the Children realizzato con il contributo del club biannconero: "Indossare la maglia numero 10 della Juventus farebbe piacere a chiunque, l'hanno indossata grandi campioni. A luglio saprete la mia scelta e non vedo l'ora di giocare con Vlahovic che è un grande calciatore".