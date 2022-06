Dopo essere stato segretario generale dell'Inter negli anni di Antonio Conte, e dopo l'ultima annata in Svizzera al Sion, Massimo Cosentino si prepara al ritorno in Italia per entrare nei quadri della Juventus. Il club bianconero sta valutando nuove integrazioni all’interno del proprio organigramma e per l'incarico di segretario Cosentino è nettamente in pole position.