"Il nostro obiettivo è tornare a vincere". Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, vuole mettersi alle spalle le ultime nefaste settimane dove la sua squadra è precipitata a meno nove dall'Inter nel match contro il Frosinone. In conferenza stampa, il livornese fissa i nuovi obiettivi dei bianconeri: "La Juventus, a parte i 5 di Carlo Carcano e i nove degli ultimi anni, non ha vinto mai più di 2 scudetti di seguito. Questi scudetti hanno 'drogato' la realtà delle cose. Vincere tre scudetti è difficilissimo, la Juve non l'ha mai fatto nella storia. La cosa straordinaria sono stati questi anni, siamo in un momento di costruzione.

Poi cerchiamo di portare a casa la Coppa Italia e poi l'obiettivo della società, la crescita dei ragazzi. Conta la partita di domani. Contano i 3 punti fondamentali per riprendere il cammino. Serve continuare su questo. Non finisce il campionato domani, servono minimo 70 punti. Questo passaggio a vuoto può essere utile per la crescita della squadra".