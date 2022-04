Il bilancio stagionale della Juve, ancorché parziale, è tutto sommato positivo per Massimiliano Allegri, che ne ha parlato così in conferenza stampa: "Momentaneamente potremmo essere soddisfatti - ha spiegato il tecnico bianconero -. L'obiettivo era arrivare quarti, ora lo siamo ma dobbiamo ancora qualificarci. Sono dispiaciuto per l'eliminazione dalla Champions e la sconfitta in Supercoppa italiana, ma ci sono delle annate in cui non riesci a portare un trofeo a casa e devi costruire delle basi per il futuro. Attualmente non possiamo valutare l'annata".