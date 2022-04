Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato anche del futuro di Andrea Belotti, attaccante accostato a diversi club tra cui l’Inter: “È un ragazzo splendido per come vive il calcio e come si allena. In casa ha fatto veramente belle prestazioni come se fosse molto motivato, fuori casa meno. Oggi si è presentato bene. Ha fatto battaglia, ha preso una traversa e si è conquistato il rigore. Se lo vorrei come centravanti del Torino anche l’anno prossimo? Sì. Penso che Belotti abbia passato anni un po' strani dove si allenava poco, dove ha fatto pochi gol e dove era poco convinto nel modo di giocare. Non ha fatto bene ma anche lui doveva metterci più del suo. Quest'anno è stato molto difficile perché ha avuto due infortuni pesante ma è un giocatore forte. Se l’ho detto alla società? No. Perché lui ha detto che vuole fare quest'anno, non si è promesso a nessuno e poi vedere le situazioni. Il ragazzo è molto legato alla società, alla città e ai tifosi. Poi ha detto che deciderà. Io rispetto quello che mi ha detto. Quando decide me lo dirà o darà un segnale ma è un attaccante forte".