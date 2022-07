L'arrivo di Luka Jovic alla Fiorentina viene promosso a pieni voti da Borja Valero, avversario del serbo in Europa League ai tempi dell'Inter. "Ovviamente quando un giocatore gioca centravanti nel Real con Benzema fa fatica a giocare. Io contro Jovic ho giocato in Europa League con la maglia dell'Inter quando lui era all'Eintrach, li ci eliminò praticamente da solo - ricorda lo spagnolo sulle frequenze di Radio Bruno -. E' molto forte perché sa lavorare bene spalle alla porta e fa un po' quel lavoro che faceva anche Vlahovic. Questo è fondamentale per Italiano che negli ultimi mesi si arrabbiava spesso con i propri attaccanti per gli errori in appoggio. Dal punto di vista fisico è ben piazzato ma anche veloce nel primo scatto. Quando segnò a San Siro buttò a terra De Vrij di prepotenza e segnò di tecnica".