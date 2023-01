Samuele Mulattieri e Giovanni Fabbian, i due giovani giocatori di scuola Inter che molto bene stanno facendo con le maglie di Frosinone e Reggina, hanno incassato gli elogi dell'ex attaccante del Cagliari Jeda, che dagli studi di Sportitalia ha elogiato così i due: "Sono giovani e interessanti che in questo campionato stanno accumulando esperienza. La Serie B serve anche per questo, bisogna credere nei giovani e farli giocare. Se si pensa troppo all’età si rischia di rovinare il campionato, i giovani spesso spariscono proprio perché non si dà loro fiducia”.