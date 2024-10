L'ex attaccante di Serie A e B Jedaias Capucho Neves, meglio conosciuto da tutti come Jeda, è stato intervistato da News.Superscommesse.it e nell'approfondimento dei big match della nona giornata ha espresso il suo pensiero sulla lotta scudetto e sul derby d'Italia terminato con uno spettacolare 4 a 4.



Fossimo in Formula 1, chi metteresti in pole position e nelle prime file nella lotta per lo scudetto?

"In pole position l'Inter, anche se sta facendo degli errori; al secondo posto il Napoli, al terzo la Juventus, poi il Milan e l'Atalanta. Per quello che sta facendo, infatti, non si può lasciar fuori quest'ultima. Infine, segnalo la Lazio, che però ha un organico ridotto, nel senso che ha tanta qualità, ma non in tutta la rosa. Faccio i complimenti comunque ai biancocelesti, che stanno disputando un'ottima prima parte di stagione".



Passiamo ai due big match dell'ultima giornata di Serie A, partendo dal derby d'Italia. Dal pirotecnico 4-4 di San Siro chi ne esce meglio tra Inter e Juventus?

"Senza dubbio la Juve. Diamo merito alle due compagini di aver giocato una gara così importante, come il derby d'Italia, in maniera spettacolare, senza il tatticismo classico del calcio italiano. L'Inter è andata un po' meglio, è stata più pericolosa nel complesso, ma ha gestito male il finale, anche per la veemenza con cui la Juventus ha disputato gli ultimi minuti. (...). L'Inter è la squadra più forte, però il calcio è calcio, non c'è nulla di scontato. Ribadisco che, comunque, partite così fanno bene al calcio. Grandi società, grandi squadre, grandi calciatori devono giocarsi le gare a viso aperto. La gente, infatti, viene allo stadio per lo spettacolo, non per il tatticismo".