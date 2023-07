Javier Zanetti, ex giocatore e attuale vicepresidente dell'Inter, è atteso per martedì 11 luglio a El Salvador, nell'ambito delle celebrazioni per il 30esimo anniversario del Grupo Megavisión, uno dei colossi mediatici del Paese. Zanetti sarà protagonista di una conferenza stampa nel corso della quale condividerà con i presenti racconti e aneddoti del suo glorioso passato e del presente.

