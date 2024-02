Intervistato da Radio Punto Nuovo, l'ex difensore Mark Iuliano parla così del momento vissuto dalla Juventus: "Più che lo scontro diretto con l’Inter, la partita che ha frenato un po’ la Juve è stata quella con l’Empoli, dove è arrivata una sconfitta inaspettata - ha esordito -. A Milano, l’Inter ha meritato, mi costa dirlo, ma è così, perché in questo momento l’Inter merita di stare dov’è, perché è una squadra veramente fortissima. Con il Verona è mancata proprio la prestazione, è stata proprio brutta.

Ha avuto la fortuna di pareggiare subito con Rabiot dopo il 2-1, perché senza quel gol sarebbe stato difficile anche pareggiarla quella partita. Non corre solo l’Inter poi, perché corrono anche le concorrenti per la zona Champions, dal Milan alle sorprese Atalanta e Bologna. Ma se dovesse riprendere a marciare, credo che potrà fare ancora un campionato importante, considerando che ha messo in fila prestazioni e risultati importanti, al di là del gioco di Allegri sempre tanto criticato".