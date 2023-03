Aurelio De Laurentiis si scaglia contro la UEFA. Raggiunto dai cronisti presenti al termine dell'assemblea di Lega, il presidente del Napoli tocca anche l'argomento dei quarti di finale di Champions League contro il Milan e del possibile incrocio in semifinale con l'Inter, altra italiana ancora presente nel tabellone: "Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Scaroni e Maldini, hanno una nuova proprietà e buonissimi giocatori. Anche a loro manca qualcuno, speriamo che le forze siano equilibrate per regalare ai tifosi un bellissimo spettacolo che è quello che deve regalare il calcio. Importante per calcio italiano? Queste sono le problematiche di una UEFA senza testa, perché immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo così come è ridicolo giocare tre volte contro la stessa squadra.