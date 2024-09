Nel day-after di Francia-Italia, una partita storica per la nostra Nazionale che è riuscita a imporsi a Parigi 70 anni dopo l'ultima volta, gli azzurri sono volati in Ungheria, a Budapest, dove lunedì sera saranno impegnati nella seconda partita del girone della Lega A di Nations League contro Israele. Nella giornata odierna i ragazzi di Luciano Spalletti hanno svolto una seduta a porte chiuse: scarico per chi ha giocato ieri e lavoro regolare per tutti gli altri.

Come riportato da TMW, nelle prossime ore tre calciatori saranno valutati dallo staff medico. In primis Davide Frattesi, uscito ieri per un affaticamento muscolare, che però non preoccupa più di tanto, avendo lui stesso dato rassicurazioni nell'immediato post-partita. Riccardo Calafiori, invece, ieri ha subito una botta da Dembelé e pure andrà valutato. Infine Lorenzo Pellegrini, sostituito all'intervallo. Oggi ci sono stati i primi controlli da parte dello staff medico, domani si capirà con certezza se saranno a disposizione o meno per il match di lunedì sera.

Nella giornata di domani, alla vigilia della gara con Israele, Luciano Spalletti tornerà a parlare in conferenza stampa, direttamente dalla pancia della Boszik Arena di Budapest.