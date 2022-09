Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Ungheria-Italia di Nations League, Roberto Mancini ha parlato della sfida che attende gli azzurri domani sera alla Puskas Arena: "Giocare in Ungheria non è mai semplice. Mi fa piacere che la nazionale ungherese abbiamo fatto un'ottima Nations League, è allenata da un mio ex compagno di squadra che ha fatto un grande lavoro. Possibilità? 50 e 50. Loro possono contare anche sul pareggio. Il fatto di esser qui a giocarci il primo posto a 90 minuti dalla fine ci fa piacere, proveremo a passare il turno". Sulle scelte di formazione: "Qualcosa cambieremo, vedremo come stanno tutti i ragazzi. Dobbiamo cercare di attaccare e quando avremo le occasioni sfruttarle al meglio. Dobbiamo poi difendere bene: l'Ungheria in casa davanti a 70mila spettatori, proverà a vincere e noi dovremo giocare con la massima tranquillità".