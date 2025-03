La FIGC ha reso noti i numeri di maglia che gli Azzurri indosseranno a San Siro. Per Kean si tratta della prima volta con la maglia numero 9 in Nazionale maggiore. La 10 va ancora a Raspadori, mentre Barella vestirà la 18. Non assegnati i numeri a Cambiaso e Comuzzo, che seguiranno la partita dalla tribuna.

<strong>Ecco la numerazione completa dell'Italia contro la Germania:</strong>

Barella 18, Bastoni 21, Bellanova 2, Buongiorno 4, Calafiori 5, Casadei 23, Di Lorenzo 22, Donnarumma 1, Frattesi 16, Gatti 3, Kean 9, Lucca 15, Maldini 11, Meret 12, Politano 7, Raspadori 10, Ricci 6, Rovella 14, Ruggeri 17, Tonali 8, Udogie 19, Vicario 13, Zaccagni 20.