Tra i grandi protagonisti del colpo grosso della Nazionale al Parc des Princes, Riccardo Calafiori non potrà esserci domani a Budapest per la sfida contro Israele. Il difensore dell'Arsenal, infatti, non ha recuperato dal trauma contusivo del polpaccio sinistro riportato dopo la tacchettata ricevuta da Ousmane Dembélé.

Calafiori oggi volerà a Londra e inizierà le terapie con lo staff medico dell'Arsenal. A comunicarlo è stata la FIGC. Gli azzurri rimangono 22 e nemmeno Lorenzo Pellegrini non è al top per un problema muscolare.