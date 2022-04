Valerien Ismael, allenatore del Besiktas, è un discepolo di Antonio Conte. E ai microfoni del quotidiano turco Fanatik, il tecnico francese ex West Bromwich Albion rivendica la propria ammirazione per l'ex tecnico nerazzurro e la fedeltà al suo credo tattico: "Ho seguito costantemente il sistema di Conte con la difesa a tre. Da quando ha giocato per la prima volta alla Juventus con tre difensori, ho studiato il suo sistema come fosse una materia scolastica. Dopo di che ho fatto la mia analisi e sono giunto alla conclusione che i tre difensori sono il sistema del futuro nel calcio. Conte ha avuto molto successo con Juventus e Inter. Quando ha vinto la Premier League e la FA Cup con il Chelsea, ho guardato tutte le partite in quei due anni, senza eccezioni. Dopo di che sono stato finalmente convinto del sistema a tre".