Francesco Ippolito , l'autore che ha curato il libro "Le maglie dell’Inter. Tutte le divise nerazzurre dal 1908 ad oggi", uscito in concomitanza con i 115 anni compiuti dalla Beneamata , ha presentato così su LinkedIn la sua opera: "Si chiama "Le maglie dell’Inter. Tutte le divise nerazzurre dal 1908 ad oggi" il volume dove attraverso i miei testi e le mie migliaia di illustrazioni racconto la storia della maglia nerazzurra stagione dopo stagione, dalle prime divise a quelle dei portieri, da quelle estive a quelle invernali, senza tralasciare nessuna variante. Ma non solo: una parte del libro mette in evidenza la storia e le evoluzioni del logo; viene raccontata la curiosa storia della squadra mista Inter/Milan; si sono analizzati i tessuti e come si sono evoluti dal punto di vista tecnico e prestazionale; gli appassionati troveranno le patch sulla manica e le scritte celebrative sul petto sfoggiate nelle occasioni speciali. Il volume, corredato da centinaia di bellissime fotografie (alcune inedite tratte dagli archivi della società) è ordinabile su Amazon dove è già primo in classifica. Mi onora in particolar modo che la mia enciclopedia sia arricchita dalla prefazione dell’eterno capitano Javier Zanetti e dalla postfazione di un grande tifoso come Andrea Bocelli : due nomi che, oltre alla mia umile firma, coronano un’opera omnia di particolare pregio.

In questo lavoro immenso ci ho messo tutto il cuore in quanto è stato realizzato in un periodo molto difficile della mia vita. Un lavoro che non sarei mai riuscito a completare se non grazie al supporto della mia famiglia, dei miei amici e di splendide persone di Inter e di Giunti con cui mi sono interfacciato per la sua realizzazione. Scriverlo e “disegnarlo” sono state le mie uniche ragioni di vita per diversi mesi: per questo motivo vorrei dedicarlo alla memoria di mio padre Luigi Ippolito che è riuscito a vedere soltanto una bozza del libro. Spero che, ovunque sia, possa essere orgoglioso di me".