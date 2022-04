Altri tre punti per gli uomini di Simone Inzaghi, vittoriosi anche al Picco di La Spezia dove l'Inter batte 1-3 la squadra di Thiago Motta. Risultato che l'allenatore nerazzurro commenta così ai microfoni di Inter TV: "Penso che sia la vittoria della lucidità perché siamo rimasti lucidi contro una squadra in salute e in uno stadio che li trascinava. Siamo stati molto lucidi e abbiamo portato a casa una vittoria molto importante".

Che effetto le fa ritrovare San Siro pieno per le prossime partite?

"Sarà bellissimo. Abbiamo già assaporato la sensazione con il Verona, le prossime due partite saranno davanti a tutti i nostri tifosi, sappiamo che verranno in tantissimi ad incitarci in queste due tappe molto importanti per il nostro cammino".