Vittoria per 2-1 per l’Inter a San Siro. La formazione nerazzurra riscatta il ko contro la Fiorentina imponendosi contro i Viola, ai microfoni di Inter TV è il tecnico Simone Inzaghi ad analizzare la sfida: “Sicuramente l’atteggiamento, l’aggressività e la determinazione. È una partita giocata bene e vinta con merito. Siamo stati bravi, abbiamo approcciato bene i due tempi che è una cosa importantissima. Siamo stati sempre determinati, non ci siamo disuniti anche dopo l’1-1. Siamo stati più uniti e più squadra rispetto alla gara di giovedì”.

Si è sbloccato Arnautovic.

“È stato bravissimo, sono molto contento. Giusto spendere due parole, sappiamo che è un giocatore importantissimo per noi e sono contento si sia preso questa soddisfazione perché lavora sempre tanto, ci aiuterà da qui alla fine”.

È emersa la qualità di questo gruppo.

“In questi giorni abbiamo cercato di ascoltare poco e lavorare tanto, era importante. I ragazzi lo hanno fatto attentamente, volevo una prova importante da allenatore e sono molto contento”.

Ora la Juventus.

“Chiaramente sarà una partita importante, sentita dalle due società e dalle tifoserie. Affrontiamo una squadra di assoluto valore, andremo a fare una partita importante che conterà anche per la nostra classifica”.