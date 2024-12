Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così il 3-1 di stasera contro il Parma: "I ragazzi hanno interpretato bene la gara, abbiamo battuto una squadra che in trasferta aveva perso solo a Napoli, che aveva fatto bene contro tutte le grandi squadre. Era una partita che volevamo e l’abbiamo fatta nostra grazie ai ragazzi. Volevamo approcciare bene e ce l’abbiamo fatta, non ci siamo innervositi e siamo rimasti lucidi anche se avremmo meritato prima il gol. Nel secondo tempo siamo entrati in campo ancora con più cattiveria".

Ancora sulla partita di stasera: "I ragazzi sono rimasti concentrati, non si sono innervositi. Il secondo tempo l’abbiamo giocato ancora meglio del primo. Su cosa possiamo migliorare? Dobbiamo continuare il nostro percorso, stiamo facendo bene ma anche altre squadre stanno facendo bene come noi. C’è sicuramente altro in cui possiamo migliorare".