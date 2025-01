Al termine di Inter-Atalanta di Supercoppa italiana, vinta 2-0 dalla sua squadra, Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di InterTV la prestazione dei suoi ragazzi.

L'ha stupita la formazioine dell'Atalanta?

"Non so, ho fatto i complimenti ai ragazzi per la loro grande gara contro un avversario di valore, volevamo questa finale e l'abbiamo meritata. Avremmo potuto segnare di più ma ho visto grande concentrazione".

Come si può migliorare questo aspetto dei gol?

"Si può sempre miigliorare ma dopoi una partita basta fare i complimenti ai ragazzi".

Ulteriore prova di maturità per loro.

"Sì, abbiamo giocato contro un avversario di assoluto valore, affrontato nel modo giusto, approcciando bene entrambi i tempi. Per questo abbiamo vinto con merito".

Adesso una grande classica in finale, Milan o Juventus.

"Sicuramente, si affronteranno due grandi del nostro campionato. Aspetteremo di sapere chi vincerà per sfidarla in finale".

Spesso quando si parla di Inter si parla di famiglia, quanto la rende orgoglioso esserne a capo?

"Grande orgoglio, questi ragazzi in tre anni e mezzo mi stanno dando tutto ciò che possono, con tutte queste partite da giocare sono encomiabili. Dobbiamo continuare così vincendo più partite possibile, è quello che vogliamo"