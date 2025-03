Simone Inzaghi si presenta anche ai microfoni di Inter Tv per analizzare il passaggio del turno in Cahmpions: "Essere tra le prime otto è motivo di grande orgoglio che è giusto condividere con tifosi, società e giocatori perché senza di loro non avrei raggiunto le 200 panchine oggi. Sono orgoglioso del fatto che la squadra non molla mai, offre queste prestazioni giocando ogni 72 ore. Non è mai semplice e gli faccio i complimenti perché ne sento pochi per quello che stanno facendo, per come sono competitivi in ogni partita. Abbiamo qualche difficoltà nelle rotazioni perché ci mancano dei giocatori ma abbiamo dimostrato di poter puntare anche sui giovani perché abbiamo un vivaio di valore.

Volevamo approcciare bene, siamo andati in vantaggio con un gran gol di Thuram, abbiamo gestito bene, potevamo raddoppiare, è arrivato il loro pareggio su rigore e abbiamo fatto ancora bene segnando ancora. Il segreto di questa squadra? il gruppo, non ci sono segreti ma tanto lavoro, i ragazzi stanno bene tra di loro e cerco di allenarli bene con lo staff. Loro lo mettono in pratica con grande spirito di sacrificio. Vogliono onorare ogni partita e sappiamo che il percorso è ottimo finora, mancano gli ultimi mesi, i più importanti.

Ora il Bayern, cercheremo di fare del nostro meglio sapendo che sarà una sfida non semplice contro una grandissima squadra, prima in campionato, cercheremo di fare del nostro meglio".