Simone Inzaghi prosegue il suo giro di interviste mediatiche della vigilia parlando anche ai microfoni di Inter TV:



Il Benfica ha ritrovato la vetta della classifica, vi aspettate di trovare una squadra più in fiducia?

"Conosciamo il Benfica, è primo in classifica e campione del Portogallo. L'anno scorso ha fatto un percorso europeo strepitoso, sappiamo che ha tantissime qualità e che vorrà fare di tutto per rimanere in Europa. Quindi dovremo fare una gara da grande Inter".

Si prevedono tanti cambi di formazione nel Benfica, probabilmente troverete una squadra molto diversa rispetto all'andata. A quali cambiamenti vi siete preparati maggiormente?

"Sappiamo che avranno qualche defezione, come sarà anche per noi. Però hanno tantissima qualità; li conosciamo bene, ci siamo affrontati tre volte negli ultimi sei mesi. Quindi dovremo prepararci nel migliore dei modi".

Quanto sarà importante mantenere la concentrazione sapendo che siete già qualificati e che domenica vi attende la trasferta di Napoli?

"Quello sarà importantissimo, ma siamo focalizzati sulla partita di domani. Al Napoli ci penseremo con calma, guardiamo di partita in partita".