Il tour di interviste di Simone Inzaghi dopo Inter-Verona prosegue anche davanti alle telecamere di DAZN. Il tecnico nerazzurro commenta così la preziosa vittoria di San Siro, arrivata a pochi giorni dalla Supercoppa Italiana.

Quanto è importante Lautaro?

"Sta facendo molto bene, ma già da prima del Mondiale aveva continuità. Ho dovuto chiedere qualcosina in più quando è rientrato, ha dovuto giocare tutte le partite perché abbiamo difficoltà nelle rotazioni. È stato molto utile anche stasera".

Oggi era importante vincere, ma quanto sta mancando Lukaku?

"Quest’anno si era fatta una scelta di riportare qui Romelu e purtroppo, come Brozovic, non ce li abbiamo mai avuti. Non bisogna guardare indietro ma avanti, speriamo di recuperarli il prima possibile. Romelu sappiamo cosa può dare, ora ha avuto un’infiammazione che gli impedisce di lavorare al meglio. Speriamo possa migliorare di allenamento in allenamento".

Oggi ancora Darmian sull’esterno e non Dumfries. Qual è la motivazione?

"Darmian è in un ottimo momento, Dumfries è tornato dal Mondiale con un problema fisico che l’ha limitato nel lavorare. Questi giorni ha lavorato bene, ma non come il Dumfries che conosciamo, che è un grande valore per noi. Dobbiamo cercare di riportarlo in condizione".