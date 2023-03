Nel recente passato, la zona dell'ex area militare di Baggio, alle porte di Milano, era finita al centro dell'attenzione dell'Inter, che aveva pensato di costruire lì il suo centro sportivo, ipotesi che poi è naufragata visto che il club nerazzurro aveva ritenuto inappropriate le condizioni d'acquisto, in quanto le responsabilità delle operazioni di bonifica e riqualificazione dell'area ricadevano in toto sulla società stessa. Sono passati cinque anni, e oggi l'area di Piazza d'Armi è ufficialmente stata messa in vendita, per una grossa percentuale, dallo Stato: come riportato dall'edizione milanese de La Repubblica, dopo lo sgombero di baracche e discariche abusive e dopo gli incendi appiccati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, la proprietà di Invimit, società di gestione del risparmio del ministero dell'Economia e delle Finanze, è pronta a cedere il 70% delle sue quote dei quasi 400 mila metri quadrati racchiusi tra la caserma Santa Barbara e via delle Forze Armate, ha avviato le procedure.