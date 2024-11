Per una settimana verrà premuto il tasto 'stop' sul campionato di Serie A Femminile per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Impegni che vedranno undici giocatrici dell'Inter rispondere alle chiamate delle rispettive selezioni. Di seguito il programma completo delle partite che vedranno coinvolte le nerazzurre, come riportato da Inter.it:

MICHELA CAMBIAGHI - Italia

2.12.2024 - Germania-Italia - Amichevole

GHOUTIA KARCHOUNI - Algeria

27.11.2024 - Algeria-Uganda - Amichevole 30.11.2024 - Uganda-Algeria - Amichevole

MARIE DETRUYER, TESSA WULLAERT - Belgio

29.11.2024 - Ucraina-Belgio - Round 2 Qualificazioni Europei 2025 3.12.2024 - Belgio-Ucraina - Round 2 Qualificazioni Europei 2025

CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR - Islanda

29.11.2024 - Canada-Islanda - Amichevole 2.12.2024 - Danimarca-Islanda - Amichevole

HALEY BUGEJA - Malta

29.11.2024 - Malta-Ungheria - Amichevole 3.12.2024 - Malta-Ungheria - Amichevole

HENRIETTA CSISZÁR, BEATRIX FÖRDŐS - Ungheria

29.11.2024 - Malta-Ungheria - Amichevole 3.12.2024 - Malta-Ungheria - Amichevole

MATILDE PAVAN - Italia U23

28.11.2024 - Italia-Belgio - Amichevole

LIDIA CONSOLINI, PAOLA FADDA - Italia U19

27.11.2024 - Polonia-Italia - Round 1 Qualificazioni Europei 30.11.2024 - Inghilterra-Italia - Round 1 Qualificazioni Europei 3.12.2024 - Turchia-Italia - Round 1 Qualificazioni Europei