Tutta la famiglia Inter in campo per promuovere due iniziative di inclusione sociale, all’interno del progetto Football Therapy, uno dei più longevi e tradizionali nell’ambito della CSR nerazzurra e di Inter Special, ovvero la squadra adottata dall’Inter nell’ambito del Calcio Sperimentale FIGC. Sono infatti due gli eventi che si susseguiranno questa settimana: il 4 dicembre tre delegazioni nerazzurre si sono recate in visita presso tre pediatrie milanesi, mentre il 6 dicembre San Siro accoglierà un gruppo di atleti della squadra di Quarta Categoria del Parma.

FOOTBALL THERAPY: VISITA NELLE PEDIATRIE MILANESI

Inter supporta gli ospedali e le pediatrie di Milano nel corso di tutta la stagione, grazie a varie iniziative, tra cui l’accoglienza allo stadio in occasione delle partite ed eventi come la Winners Cup, il torneo dove protagonisti sono i ragazzi delle oncologie pediatriche europee. In occasione del Natale, il Club tradizionalmente invia dei doni a tutte le pediatrie di Milano. Da qualche anno la società organizza visite ai bambini ricoverati negli ospedali della città, coinvolgendo tutta la famiglia nerazzurra, dai giocatori delle prime squadre femminile e maschile, ai ragazzi delle giovanili fino ai dipendenti e ai partner

commerciali. Quest’anno le visite si sono svolte il 4 dicembre presso il Policlinico di Milano, l’Istituto Nazionale dei Tumori a Milano e il Centro Maria Letizia Verga a Monza. All’interno delle delegazioni, che hanno incontrato il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta presso la sede prima della partenza, erano presenti una giocatrice e un giocatore delle prime squadre: la prima squadra maschile è stata rappresentata da Davide Frattesi, Marcus Thuram e Piotr Zielinski, mentre per la prima squadra femminile hanno partecipato Elisa Polli e Martina Tomaselli. Anche per quest’anno Locauto, Official Rent-a-Car Partner nerazzurro, ha rinnovato il proprio supporto a questa importante iniziativa. Quest’anno il racconto dell’attività delle pediatrie si è arricchito di una nuova voce. Il creator Federico Felletti ha accompagnato come storyteller questo tradizionale appuntamento natalizio nerazzurro, portando un nuovo punto di vista all’iniziativa.

INTER – PARMA: GIORNATA MONDIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, 3-6 DICEMBRE 2024

Nel 2016 nasce la Divisione di Calcio Paralimpico e Sperimentale dedicato a persone con disabilità intellettivo-relazionale, promosso dalla FIGC. Dall’esordio in campo nel 2017 nel Campionato DCPS, Inter è al fianco della propria squadra «special» creata dall’associazione milanese Sporting4E.

Sempre più coinvolti nelle attività CSR del Club e in più occasioni ospiti nei nostri centri sportivi, i ragazzi della Inter Special portano alla vittoria la maglia nerazzurra, nel proprio campionato di categoria e anche in tornei internazionali. Per la sfida di Serie A Inter-Parma, il 6 dicembre, saranno ospiti a San Siro i ragazzi della squadra Special gialloblu che potranno seguire la partita insieme agli Inter Special. Dopo essere scesi a bordo campo durante il

riscaldamento, dove incontreranno il Vice President nerazzurro Javier Zanetti, due ragazzi delle formazioni DCPS scorteranno i capitani di Inter e Parma in campo per la line-up. La CSR è l’anima sociale dell’Inter, si sviluppa nell’Area Metropolitana di Milano, ed utilizza il calcio come uno strumento di consapevolezza sociale, una modalità per restituire alla città quello che il Club riceve quotidianamente come affetto e popolarità. All’interno della Strategia CSR dell’Inter, tutti i progetti sono realizzati in collaborazione con associazioni del territorio, che operano nell’area dove Inter ha le proprie radici, e in sinergia con gli stakeholder interni ed esterni al Club. Sono più di 12000 le persone raggiunte direttamente dai progetti e dalle attivazioni della CSR nerazzurra ogni stagione. I progetti sono creati e supportati dall’Inter pensando al medio-lungo termine, creando rapporti stabili con le realtà con cui collabora, alcuni più che decennali. Le attività di CSR del Club sono svolte in collaborazione con i nostri stakeholder: dalle istituzioni ai partner, fino a calciatori e giovani atleti, dipendenti e tifosi. Il Vice President Javier Zanetti ha commentato: “E’ motivo di grande orgoglio per tutto il Club il poter organizzare regolarmente questi eventi. Il nostro obiettivo è di mettere la visibilità dell’Inter a servizio della sensibilizzazione della comunità intera e di operare perché il calcio sia strumento di vera integrazione. Il nostro è un impegno che dura da anni: l’Inter è parte attiva nel tessuto sociale di Milano insieme a tante e ottime associazioni del terzo settore e ci auguriamo di poter fare ancora di più, insieme, negli anni a venire".