L'AIA ha scelto Michael Fabbri per dirigere Inter-Roma, big match della 34esima giornata di Serie A, in programma domenica 27 aprile, a San Siro (kick-off alle ore 15). Il fischietto di della sezione di Ravenna si avvarrà della collaborazione di Alessandro Costanzo e Matteo Passeri, assistenti di campo, con Livio Marinelli nelle vesti di quarto ufficiale. A Lissone, in sala VAR, Marco Di Bello farà coppia con Marco Piccinini.