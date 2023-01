Uno scontro cruciale in ottica scudetto, sebbene da due punti di vista molto diversi. Si apre con l'atteso confronto tra Inter e Napoli il 2023 della Serie A: da una parte Inzaghi e i suoi, all'ultima chiamata per la rincorsa al titolo, dall'altra la squadra di Spalletti, protagonista totale della prima parte di stagione e ora in cerca di conferme. Gli ultimi tre precedenti a San Siro, con altrettante vittorie dei nerazzurri, portano però gli analisti dalla parte dei padroni di casa: l'Inter è quindi avanti a 2,40 su Planetwin365, contro il 3,25 offerto sul pareggio e il 3,07 per il «2» dei partenopei. Stessa tendenza anche nelle preferenze degli scommettitori, che nel 40% dei casi hanno scelto l'Inter, mentre sul Napoli è andato il 30% delle giocate. Di fronte ci saranno le due squadre con la media gol più alta (tra fatti e subiti) di tutto il campionato: in quota va quindi in primo piano l'Over 2,5 a 1,62, mentre per il Goal (la scommessa su entrambe le squadre a segno) si scende a 1,48.