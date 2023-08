Con una nota ufficiale, l'Inter ha reso noto le modalità della vendita dei biglietti in occasione del derby di Milano in programma sabato 16 settembre alle 18 a San Siro. "Un appuntamento imperdibile per i tifosi interisti che, come sempre, sono chiamati a riempire San Siro per sostenere i nerazzurri nella prima stracittadina della stagione - si legge nella nota -. FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita dei biglietti per il Derby di Milano, che vedrà come sempre gli abbonati in prima fila e a seguire i soci InterClub e titolari SiamoNoi. La vendita avverrà solo online su inter.it/tickets, unico canale di vendita ufficiale dove acquistare i biglietti.

LE FASI DI VENDITA

La prima fase prenderà il via alle ore 10.30 di martedì 22 agosto. Riguarderà i soli abbonati al secondo anello blu, i quali potranno scegliere qualsiasi posto, fino alla mezzanotte. Si ricorda infatti che da questa stagione 23-24 l'abbonamento al secondo anello blu è tornato a non includere il Derby, per il quale viene offerta una finestra di vendita prioritaria di un giorno e a condizioni agevolate rispetto alle successive fasi di vendita.

La seconda fase prenderà il via alle ore 10.30 di mercoledì 23 agosto e si concluderà a mezzanotte. Riguarderà tutti gli abbonati alla Serie A 23-24, i quali potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera SiamoNoi per accedere alla vendita. Dalle ore 10:30 di giovedì 24 agosto e fino a mezzanotte, la vendita sarà estesa anche ai Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti soci attivi alla stagione 2023-24.

Dalle ore 10.30 di venerdì 25 agosto si aggiungeranno infine anche tutti i titolari di una tessera 'SiamoNoi' attiva e sottoscritta entro il 31 luglio. La vendita si concluderà la mezzanotte di martedì 29 agosto. Sarà poi la volta della prevendita dedicata ai titolari di carte Mastercard, che dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 30 agosto potranno acquistare fino a 2 biglietti in anteprima rispetto alla eventuale vendita libera. La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10:30 di giovedì 31 agosto, sempre solo online su inter.it/tickets

SETTORE OSPITI

Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dalla società AC Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 49 Euro comprensivo di prevendita ovvero, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso applicato alla tifoseria interista in occasione del Derby della Semifinale di andata.

MERCATO SECONDARIO

Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. Tutti i biglietti sono infatti emessi in formato elettronico PDF quindi di facile duplicazione. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it