Entrambe a punteggio pieno, con i migliori attacchi del campionato e con i due centravanti più in forma del momento in rosa. Si avvicina con i migliori auspici di spettacolo il derby tra Inter e Milan in programma domani pomeriggio a San Siro. A quattro mesi dalla doppia vittoria nelle semifinali di Champions, sono ancora i nerazzurri a partire favoriti: un altro successo è offerto a 2,12 su Planetwin365, con il 44% degli scommettitori che ha puntato sul segno «1». Proprio un anno fa fu però il Milan ad avere la meglio nel 3-2 firmato Leao e Giroud, e il colpo rossonero stavolta pagherebbe 3,46 (al 27% delle scelte), mentre per il pareggio è a 3,45 (29%). La sfida in campo sarà innanzitutto tra Lautaro e Giroud, rispettivamente a 5 e 4 gol già realizzati, ma con l'argentino ancora prima scelta nelle scommesse sui marcatori. La sua rete stavolta è data a 2,75, mentre il francese - che ha smaltito il problema alla caviglia - insegue a 3,25. Altro protagonista atteso è Leao, in quota a 3,75, e dopo la doppietta in Nazionale in tabellone spunta anche Frattesi, a 6,00.

I betting analyst non escludono qualche scintilla, con l'intervento del Var dato a 3,40, mentre in zona cartellini i più a rischio su planetwin risultano Dumfries e Krunic, entrambi a 3,10. Occhio infine ai rigori, con un penalty nel corso dell'incontro a 2,63. Pure la corsa scudetto, intanto, è diventata un testa a testa tra le due milanesi: dopo le prime tre giornate la squadra di Inzaghi si conferma favorita, a 2,70, con Pioli a inseguire a 3,00.