Oggi, lunedì 27 febbraio, l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha vietato la trasferta Inter-Lecce a tutti i residenti a Lecce e Provincia, con la finalità di inibire la trasferta alla tifoseria ospite. Per questo motivo, gli acquirenti coinvolti, fa sapere il club nerazzurro, riceveranno via email nella mattinata di martedì 28 febbraio le istruzioni operative, a seconda che si tratti del settore ospiti o di altri settori dello stadio. In particolare, tutti i tifosi del Lecce residenti in provincia di Lecce potranno ottenere un rimborso collegandosi alla pagina web dedicata del sito Vivaticket, entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 3 marzo.