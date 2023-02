È la perla di Lautaro Martinez con cui l'Inter ha messo il punto esclamativo sul derby di Supercoppa italiana vinto 3-0 a Riad contro il Milan la rete più bella del mese di gennaio. Lo hanno deciso i tifosi nerazzurri premiando il "Toro" con il 'LEOVEGAS.NEWS GOAL OF THE MONTH'. "Il controllo di sinistro poi il tocco d'esterno a bucare la rete per l'ultimo sigillo del match che ha visto trionfare i nerazzurri a Riyad: rivediamo il gol ripreso da tutte le inquadrature possibili", si legge su Inter.it.