Inter chiamata a scuotersi dopo due sconfitte consecutive e lo slittamento al terzo posto in classifica. Per l'anticipo di domani contro la Fiorentina, gli analisti danno comunque fiducia ai nerazzurri, avanti a 1,75 su Planetwin365 e con quasi il 60% delle giocate dalla loro parte. A dare fiducia ai viola è invece la lunga serie positiva iniziata a metà febbraio, culminata nei quattro successi di fila in campionato. Il blitz a San Siro pagherebbe 4,50, mentre un'altra «X» dopo quella della scorsa stagione vale 3,75.