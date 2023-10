Inter e Gatorade rinnovano la partnership. Come da comunicato uscito poco fa, "il marchio del gruppo PepsiCo sarà l’Official Sport Drink del Club nerazzurro anche per le prossime due stagioni sportive, proseguendo il percorso di successo iniziato cinque stagioni fa. La partnership sarà attiva sia in Serie A che in UEFA Champions League - di cui Gatorade è partner dal 2015 - . Continuerà inoltre ad essere Official Partner di Inter Women.

“E’ per noi un piacere annunciare il rinnovo della partnership tra Inter e Gatorade, sodalizio che prosegue con successo da cinque stagioni. In questi anni entrambi i brand sono stati protagonisti di una crescita importante, affermandosi sempre di più come leader nel settore dello sport a livello globale” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

“Siamo estremamente soddisfatti di poter confermare il rinnovo della partnership tra Gatorade e Inter" afferma Marcello Pincelli, Amministratore Delegato PepsiCo Italia. "La mission del brand, è da sempre quella di essere vicino agli atleti, migliorandone le performance. Per questo, è per noi motivo di orgoglio poter essere, ancora una volta, a fianco di tutti gli atleti e le atlete che rappresentano Inter, continuando parallelamente a costruire insieme obiettivi comuni sempre più ambiziosi".