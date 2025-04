Dopo un fase di stanca, l'entusiasmo dei tifosi interisti in vista di un finale di stagione assai impegnativo è tornato a farsi sentire. Per la partita contro il Cagliari al Meazza, come comunicato dal club nerazzurro, sono presenti 71.799 spettatori, sfiorando il tutto esaurito.

Sono 728 invece le presenze nel settore ospiti.