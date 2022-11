La contemporaneità tra Inter-Bologna di campionato e Olimpia-Virtus di Euroleague scontenta molti tifosi che seguono sia il calcio che il basket, compreso Gianluca Pagliuca, doppio ex e super fan della V Nere: "Come si fa a non farle giocare a orari sfalsati, tipo 18 e 20.45? - si chiede l'ex portiere al Resto del Carlino -. Avrei fatto la 'doppia' come in passato tra stadio e palazzo, invece ho battezzato la gara di basket: ho il biglietto in tasca da settimane. Di Inter-Bologna mi vedrò gli highlights al ritorno da Milano: pazienza".