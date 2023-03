L'Inter ha comunicato tutte le modalità di vendità dei biglietti per Inter-Benfica, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 19 aprile. La prima fase prenderà il via alle ore 10.30 di giovedì 23 marzo e riguarderà gli abbonati alla Serie A 22-23, i quali potranno confermare il loro posto di abbonamento al miglior prezzo garantito fino alla mezzanotte di domenica 26 marzo. Nella giornata di lunedì 27 marzo, dalle 10:30 a mezzanotte, sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla UEFA per ragioni organizzative. Si tratta dei settori R-S di primo anello rosso, 160-162 e 163 nel primo anello arancio, 268-270 di secondo anello arancio: sarà possibile scegliere per sé il posto tra quelli disponibili. Saranno quindi i primi a poter scegliere tra i posti non confermati dagli abbonati, allo stesso miglior prezzo garantito. Dalle ore 10.30 e fino alla mezzanotte di martedì 28 marzo, sempre gli abbonati potranno invece acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, scegliendo un qualsiasi posto disponibile, in tutti i settori dello stadio. Questa fase di vendita è quindi dedicata a quegli abbonati che vogliono scegliere un settore diverso (migliore o più economico) o acquistare più di un biglietto per vedere la partita insieme ai familiari o agli amici interisti.