"Ciao Inter fan, non vedo l'ora di iniziare". Questo il messaggio conciso che Kristjan Asllani, che ha ereditato la maglia numero 14 nerazzurra da Ivan Perisic, ha voluto mandare ai tifosi direttamente dalla sala trofei del club, ubicata nell'Headquarter di Viale della Liberazione. Lì, ieri, l'ex Empoli ha firmato il contratto che lo legherà alla Beneamata per i prossimi anni, come era scritto nel destino: l'albanese, infatti, è nato il 9 marzo, giorno della fondazione dell'Inter.