Prosegue a gonfie vele la prevendita dei tagliandi per assistere alla partita tra Salernitana e Inter in programma il prossimo 7 aprile. Secondo l'ultimo aggiornamento di TuttoSalernitana.com , alle ore 15:30 è stata superata quota 8.000 tagliandi staccati, con la Curva Siberiano ormai praticamente tutta esaurita. Sommando la quota abbonati siamo già a 16.100, nel mirino c'è il record di Salernitana-Milan dello scorso 4 gennaio con 29mila spettatori.

Questa mattina, intanto, è partita anche la vendita per il settore ospiti: le autorità competenti hanno stimato in almeno cinquemila unità i supporters nerazzurri sparpagliati tra distinti e tribuna. Si segnalano biglietti acquistati in Puglia e Calabria laddove sono numerosi i club interisti.